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ごみリサイクル10年連続日本一　記念大会で決意　大崎町

(2017 10/04 22:00)
ごみの分別やリサイクルについて書いた作文を発表する児童＝大崎町中央公民館
　大崎町は１日、一般廃棄物のリサイクル率１０年連続日本一を記念した大会を、町中央公民館で開いた。町民ら約４００人が出席し、成果を振り返り、リサイクルの取り組みを次世代に引き継ぐ必要性を再認識した。
　町の２０１５年度の一般廃棄物リサイクル率は８３.２％で、０６年度から日本一。焼却施設がないため、埋め立て処分場を延命化する狙いで２７品目の分別をして資源化を進めている。
（記事全文は５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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