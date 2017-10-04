ごみリサイクル10年連続日本一　記念大会で決意　大崎町

(2017 10/04 22:00)

ごみの分別やリサイクルについて書いた作文を発表する児童＝大崎町中央公民館

大崎町は１日、一般廃棄物のリサイクル率１０年連続日本一を記念した大会を、町中央公民館で開いた。町民ら約４００人が出席し、成果を振り返り、リサイクルの取り組みを次世代に引き継ぐ必要性を再認識した。町の２０１５年度の一般廃棄物リサイクル率は８３.２％で、０６年度から日本一。焼却施設がないため、埋め立て処分場を延命化する狙いで２７品目の分別をして資源化を進めている。