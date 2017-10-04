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民間でウナギ人工ふ化　鹿児島鰻と兵庫の業者　完全養殖目指す

(2017 10/04 23:15)
ふ化直後のニホンウナギ仔魚（神畑養魚提供）
　養鰻業者の鹿児島鰻（うなぎ）＝大崎町＝と観賞魚の輸入卸・神畑養魚（兵庫県）は、絶滅危惧種に指定されているニホンウナギの人工授精卵のふ化に成功した。ニホンウナギの完全養殖は国の研究機関が成功し、人工授精卵のふ化も大学などで実績があるものの、民間企業だけで取り組む事例は全国的に珍しいという。
（記事全文は５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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