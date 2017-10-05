歴史紡ぐ祈りの舞　与論十五夜踊り

(2017 10/05 13:00)

面を着け寸劇仕立ての踊りを披露する「一番組」＝与論町の地主神社

国の重要無形民俗文化財「与論十五夜踊り」が４日、与論町の地主（とこぬし）神社であった。本土と沖縄の影響を受けた歴史が反映され、大和風の一番組と琉球風の二番組が、交互に島の平和と五穀豊穣（ほうじょう）を祈る舞を奉納した。