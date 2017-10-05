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歴史紡ぐ祈りの舞　与論十五夜踊り

(2017 10/05 13:00)
面を着け寸劇仕立ての踊りを披露する「一番組」＝与論町の地主神社
　国の重要無形民俗文化財「与論十五夜踊り」が４日、与論町の地主（とこぬし）神社であった。本土と沖縄の影響を受けた歴史が反映され、大和風の一番組と琉球風の二番組が、交互に島の平和と五穀豊穣（ほうじょう）を祈る舞を奉納した。
（記事全文は５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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