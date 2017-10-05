TOP ＞ 鹿児島のニュース > 政治・経済 ＞ 政治・行政

衆院選　鹿児島県説明会に14陣営が出席

(2017 10/05 06:30)
　鹿児島県選挙管理委員会は４日、衆院選の立候補予定者説明会を県庁で開いた。１～４区に立候補を予定する１４陣営が出席した。
　鎌田六郎委員長は「区割りが変更になり、初めて執行される選挙。公正に行われるよう良識ある行動を期待する」とあいさつ。選挙運動や供託金、政見放送などの説明があった。
シェア
 戻る 

フォトニュース

  • ニュース一覧（最新 30 件）

…社会
…政治・経済
…くらし・文化
…スポーツ

 戻る 

このページのトップへ