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松崎砲台跡に案内板　錦江の住民グループが観光地をＰＲ

(2017 10/05 22:00)
砲台跡の石垣を手入れし、案内板を立てる住民＝錦江町馬場
　錦江町の住民グループが９月２８日、同町馬場の海岸沿いにある薩英戦争の遺構「松崎砲台跡」に手作りの案内板を設置した。来年の明治維新１５０年などに合わせ、観光スポットとしてＰＲを図る。
（記事全文は６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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