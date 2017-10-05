日台友好 音楽で一つに 出水中央高吹奏楽部と埔里の楽団、７日に合同演奏
(2017 10/05 20:00)
本番に向け練習に励む出水中央高校吹奏楽部と埔里バタフライ交響楽団＝出水市の同高
（記事全文は６日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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