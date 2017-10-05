TOP ＞ 鹿児島のニュース > くらし・文化 ＞ 地域

日台友好　音楽で一つに　出水中央高吹奏楽部と埔里の楽団、７日に合同演奏

(2017 10/05 20:00)
本番に向け練習に励む出水中央高校吹奏楽部と埔里バタフライ交響楽団＝出水市の同高
　出水市と台湾・埔里（プーリー）市の姉妹都市盟約締結を記念したコンサートが７日、市文化会館である。県内トップレベルの実力を持つ出水中央高校吹奏楽部と埔里バタフライ交響楽団による合同演奏。９月末に来日した埔里のメンバーは、本番に向け同校の生徒たちと練習に励んでいる。
（記事全文は６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 

フォトニュース

  • ニュース一覧（最新 30 件）

…社会
…政治・経済
…くらし・文化
…スポーツ

 戻る 

このページのトップへ