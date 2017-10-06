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石蔵ミュージアム開業　芋焼酎文化発信へ　姶良・白金酒造

(2017 10/06 13:00)
限定焼酎や特産品が並ぶ売店＝姶良市脇元の白金酒造
　姶良市脇元の白金酒造に５日、石蔵ミュージアムがオープンした。焼酎造りの歴史や文化を学ぶ体験型施設で、市内外の特産品をそろえた売店を併設。新たな観光スポットとして期待されている。
（記事全文は６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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