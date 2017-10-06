県内市町村に衆院選投票用紙発送　鹿児島県選管

(2017 10/06 00:00)

投票用紙の入った段ボール箱を運び出す職員＝鹿児島県庁

鹿児島県選挙管理委員会（鎌田六郎委員長）は５日、２２日投開票の衆院選の投票用紙を県内４３市町村に発送した。小選挙区、比例代表合わせて２７７万４９５４枚。県庁で出発式があり、房村正博書記長が「選挙は民主主義の根幹で、国民が政治に関われる場面。投票用紙を確実に届けてほしい」とあいさつ。職員１２人が投票用紙の入った段ボール約２６０箱を次々と運び出した。６日までに全市町村に届く予定。