コスモス、もうすぐ満開　出水・上場高原

(2017 10/06 06:30)

紫やピンクの花が風に揺れるコスモス園＝出水市上大川内の上場高原

出水市上大川内の上場高原で、白やピンクの花を咲かせたコスモスが、訪れた人たちの目を楽しませている。５日は七分咲き。今週末には満開になる見込み。７～９日は、ＪＲ出水駅隣の出水バスセンターから南国交通の臨時バスが出る。午前１０時と午後１時半発の２往復のみ。片道２００円。