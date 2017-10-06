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コスモス、もうすぐ満開　出水・上場高原

(2017 10/06 06:30)
紫やピンクの花が風に揺れるコスモス園＝出水市上大川内の上場高原
　出水市上大川内の上場高原で、白やピンクの花を咲かせたコスモスが、訪れた人たちの目を楽しませている。５日は七分咲き。今週末には満開になる見込み。
　７～９日は、ＪＲ出水駅隣の出水バスセンターから南国交通の臨時バスが出る。午前１０時と午後１時半発の２往復のみ。片道２００円。
（記事全文は６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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