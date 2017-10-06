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ペットに責任持って　犬猫732匹供養　鹿児島市動物管理事務所

(2017 10/06 22:20)
慰霊碑へ手を合わせる参加者＝鹿児島市田上町の市動物管理事務所
　鹿児島市田上町の市動物管理事務所で４日、動物慰霊祭（市獣医公衆衛生協会主催）があった。保護されたものの新しい飼い主に恵まれず、２０１６年度に処分された犬猫７３２匹を弔った。年々処分の数は減っているが、１６年度に持ち込まれた犬猫は計１０００匹を超える。同協会は「責任を持って飼って」と呼び掛ける。
　慰霊碑前で僧侶が読経する中、市職員や獣医師、市民ら約７０人が焼香し手を合わせた。同協会の黒丸喜功理事長（６９）は「犬や猫は私たちにとってなくてはならない存在。一層、譲渡推進に取り組んでいきたい」と述べた。
（記事全文は７日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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