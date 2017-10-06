ペットに責任持って　犬猫732匹供養　鹿児島市動物管理事務所

(2017 10/06 22:20)

慰霊碑へ手を合わせる参加者＝鹿児島市田上町の市動物管理事務所

鹿児島市田上町の市動物管理事務所で４日、動物慰霊祭（市獣医公衆衛生協会主催）があった。保護されたものの新しい飼い主に恵まれず、２０１６年度に処分された犬猫７３２匹を弔った。年々処分の数は減っているが、１６年度に持ち込まれた犬猫は計１０００匹を超える。同協会は「責任を持って飼って」と呼び掛ける。慰霊碑前で僧侶が読経する中、市職員や獣医師、市民ら約７０人が焼香し手を合わせた。同協会の黒丸喜功理事長（６９）は「犬や猫は私たちにとってなくてはならない存在。一層、譲渡推進に取り組んでいきたい」と述べた。