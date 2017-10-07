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衛星「つばめ」公開　超低高度飛行の可能性探る　種子島宇宙センター

(2017 10/07 06:30)
小型・軽量化を実現した超低高度衛星技術試験機「つばめ」＝南種子町の種子島宇宙センター
　宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は６日、高度３００キロ以下の超低高度衛星の飛行の可能性を探る技術試験機「つばめ」を、南種子町の種子島宇宙センターで公開した。本年度中に、気候変動観測衛星「しきさい」との相乗りで、Ｈ２Ａロケットで打ち上げる。
　超低高度衛星は地表に近い分、地球を高い解像度で観測できるメリットがある半面、従来高度６００～８００キロの１０００倍も大気抵抗が大きいのが課題。
（記事全文は７日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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