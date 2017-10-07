衛星「つばめ」公開　超低高度飛行の可能性探る　種子島宇宙センター

(2017 10/07 06:30)

小型・軽量化を実現した超低高度衛星技術試験機「つばめ」＝南種子町の種子島宇宙センター

宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は６日、高度３００キロ以下の超低高度衛星の飛行の可能性を探る技術試験機「つばめ」を、南種子町の種子島宇宙センターで公開した。本年度中に、気候変動観測衛星「しきさい」との相乗りで、Ｈ２Ａロケットで打ち上げる。超低高度衛星は地表に近い分、地球を高い解像度で観測できるメリットがある半面、従来高度６００～８００キロの１０００倍も大気抵抗が大きいのが課題。