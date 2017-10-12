奄美でＩＵＣＮ調査開始 世界自然遺産登録へ最大のヤマ場
(2017 10/12 23:45)
奄美大島に到着した国際自然保護連合の調査官ら＝奄美空港
奄美を訪れたのはＩＵＣＮの専門家、バスチャン・ベルツキー氏（生物多様性、ドイツ）と、スコット・パーキン氏（自然保護地域の管理、カナダ）。同日午後、同省職員らとともに沖縄から奄美空港に降り立った。２０日までの日程で鹿児島、沖縄両県の計４島を調査するが、希少種保護の観点などから、調査場所は非公表。
（記事全文は13日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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