奄美でＩＵＣＮ調査開始　世界自然遺産登録へ最大のヤマ場

(2017 10/12 23:45)

奄美大島に到着した国際自然保護連合の調査官ら＝奄美空港

世界自然遺産登録を目指す「奄美大島・徳之島・沖縄島北部および西表島」について、ユネスコの諮問機関・国際自然保護連合（ＩＵＣＮ）の調査官２人が１２日、奄美大島入りし、現地調査を始めた。登録の可否を左右する最大のヤマ場とされる現地調査。２人は、環境省の職員らから、奄美の多様な自然の価値など全体的な説明を受けた後、アマミノクロウサギなどの夜間観察に出掛けた。奄美を訪れたのはＩＵＣＮの専門家、バスチャン・ベルツキー氏（生物多様性、ドイツ）と、スコット・パーキン氏（自然保護地域の管理、カナダ）。同日午後、同省職員らとともに沖縄から奄美空港に降り立った。２０日までの日程で鹿児島、沖縄両県の計４島を調査するが、希少種保護の観点などから、調査場所は非公表。