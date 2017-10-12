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奄美でＩＵＣＮ調査開始　世界自然遺産登録へ最大のヤマ場

(2017 10/12 23:45)
奄美大島に到着した国際自然保護連合の調査官ら＝奄美空港
　世界自然遺産登録を目指す「奄美大島・徳之島・沖縄島北部および西表島」について、ユネスコの諮問機関・国際自然保護連合（ＩＵＣＮ）の調査官２人が１２日、奄美大島入りし、現地調査を始めた。登録の可否を左右する最大のヤマ場とされる現地調査。２人は、環境省の職員らから、奄美の多様な自然の価値など全体的な説明を受けた後、アマミノクロウサギなどの夜間観察に出掛けた。
　奄美を訪れたのはＩＵＣＮの専門家、バスチャン・ベルツキー氏（生物多様性、ドイツ）と、スコット・パーキン氏（自然保護地域の管理、カナダ）。同日午後、同省職員らとともに沖縄から奄美空港に降り立った。２０日までの日程で鹿児島、沖縄両県の計４島を調査するが、希少種保護の観点などから、調査場所は非公表。
（記事全文は13日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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