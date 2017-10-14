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鹿児島レブナイズ開幕５連敗　大塚商会に７５－９３

(2017 10/14 22:37)
【鹿児島Ｒ－大塚商会】第３クオーター、鹿児島Ｒ・高比良がシュートを決め５６－６９とする＝いちき串木野市総合体育館
　バスケットボール男子Ｂリーグ３部（Ｂ３）は１４日、各地で３試合が行われた。鹿児島レブナイズ（鹿児島Ｒ）はいちき串木野市総合体育館で大塚商会と対戦し、７５－９３で敗れて開幕５連敗となった。６チーム中最下位。
　鹿児島Ｒは１５日、姶良市の蒲生体育館で大塚商会と戦う。
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