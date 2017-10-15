イオンモールに期日前投票所 国政選挙で鹿児島市の商業施設初
(2017 10/15 13:00)
子どもを連れ期日前投票を済ませる有権者＝１４日、鹿児島市のイオンモール鹿児島
同店は鹿児島２区にあるが、多くの参加を促そうと、１区の投票も可能にした。会場には選挙区別に記載台と投票箱が設けられ、買い物客やベビーカーを押す夫婦らが訪れた。
（記事全文は１５日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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