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イオンモールに期日前投票所　国政選挙で鹿児島市の商業施設初

(2017 10/15 13:00)
子どもを連れ期日前投票を済ませる有権者＝１４日、鹿児島市のイオンモール鹿児島
　鹿児島市選挙管理委員会は１４日、同市東開町のイオンモール鹿児島に、衆院選の期日前投票所を開設した。市選管が、国政選挙で、商業施設に期日前投票所を設置したのは初めて。買い物と一緒に投票も済ませようと、有権者の出足は好調だった。１５日も午前１０時～午後８時、２階イオンホールで受け付ける。
　同店は鹿児島２区にあるが、多くの参加を促そうと、１区の投票も可能にした。会場には選挙区別に記載台と投票箱が設けられ、買い物客やベビーカーを押す夫婦らが訪れた。
（記事全文は１５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
2017衆院選かごしま
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