イオンモールに期日前投票所　国政選挙で鹿児島市の商業施設初

(2017 10/15 13:00)

子どもを連れ期日前投票を済ませる有権者＝１４日、鹿児島市のイオンモール鹿児島

鹿児島市選挙管理委員会は１４日、同市東開町のイオンモール鹿児島に、衆院選の期日前投票所を開設した。市選管が、国政選挙で、商業施設に期日前投票所を設置したのは初めて。買い物と一緒に投票も済ませようと、有権者の出足は好調だった。１５日も午前１０時～午後８時、２階イオンホールで受け付ける。同店は鹿児島２区にあるが、多くの参加を促そうと、１区の投票も可能にした。会場には選挙区別に記載台と投票箱が設けられ、買い物客やベビーカーを押す夫婦らが訪れた。