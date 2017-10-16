鹿児島レブナイズ 今季初勝利 大塚商会に８８－８２
(2017 10/16 06:30)
【鹿児島Ｒ－大塚商会】第４クオーター、鹿児島Ｒ・オリビエがシュートを決め８０－７９と逆転する＝蒲生体育館
鹿児島Ｒは２０日、東京都で東京Ｃと戦う。
（結果詳細は１６日付南日本新聞でご覧になれます）
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