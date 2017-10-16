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鹿児島レブナイズ 今季初勝利　大塚商会に８８－８２

(2017 10/16 06:30)
【鹿児島Ｒ－大塚商会】第４クオーター、鹿児島Ｒ・オリビエがシュートを決め８０－７９と逆転する＝蒲生体育館
　バスケットボール男子Ｂリーグ３部（Ｂ３）は１５日、各地で３試合が行われた。鹿児島レブナイズ（鹿児島Ｒ）は姶良市の蒲生体育館で大塚商会と対戦し、８８－８２で競り勝って開幕６戦目で初勝利を飾った。６チーム中、得失点差で５位に浮上した。
　鹿児島Ｒは２０日、東京都で東京Ｃと戦う。
（結果詳細は１６日付南日本新聞でご覧になれます）
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