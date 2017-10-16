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生徒育てた闘牛、王者に　樟南二高研究会　徳之島

(2017 10/16 20:00)
闘牛王座をかけて激闘した「樟南二高剛輝」（右）＝天城町松原闘牛場
　徳之島闘牛の最強を争う「全島一決定戦・軽量級優勝旗争奪戦」が１５日、天城町の松原闘牛場であった。軽量級（８５０キロ以下）で、樟南第二高校の闘牛研究会の「樟南二高　剛輝（ごうき）」が勝利。生徒たちが日々世話してきた闘牛が初めて、島のチャンピオンに輝いた。
（記事全文は17日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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