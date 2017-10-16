生徒育てた闘牛、王者に　樟南二高研究会　徳之島

(2017 10/16 20:00)

闘牛王座をかけて激闘した「樟南二高剛輝」（右）＝天城町松原闘牛場

徳之島闘牛の最強を争う「全島一決定戦・軽量級優勝旗争奪戦」が１５日、天城町の松原闘牛場であった。軽量級（８５０キロ以下）で、樟南第二高校の闘牛研究会の「樟南二高 剛輝（ごうき）」が勝利。生徒たちが日々世話してきた闘牛が初めて、島のチャンピオンに輝いた。