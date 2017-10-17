陸上アワビ本格生産　旧久木野小跡地に養殖場　南さつま・ＮＰＯエコリンク

(2017 10/17 22:00)

アワビに餌を与える職員＝南さつま市津貫の久木野小学校跡

アワビが養殖される旧久木野小学校の特別校舎＝南さつま市津貫

南さつま市加世田津貫の久木野小学校跡に２０日、陸上アワビの養殖場がオープンし本格生産に乗り出す。同市加世田本町のＮＰＯ法人エコ・リンク・アソシエーション（下津公一郎代表理事）が、過疎地で新たな産業を確立し、地域活性化を目指す。法人は修学旅行を中心に農家民泊を手掛けている。これまで同市加世田本町の事務所に設けた冷凍コンテナで、試験養殖していた。職員の福山章予事務局長（２９）が鹿児島大学水産学部時代にアワビを研究。秋田県の友人が廃校を使い取り組むアワビの陸上養殖施設を視察したことで、養殖事業に乗り出した。