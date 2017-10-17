陸上アワビ本格生産 旧久木野小跡地に養殖場 南さつま・ＮＰＯエコリンク
(2017 10/17 22:00)
アワビに餌を与える職員＝南さつま市津貫の久木野小学校跡
法人は修学旅行を中心に農家民泊を手掛けている。これまで同市加世田本町の事務所に設けた冷凍コンテナで、試験養殖していた。職員の福山章予事務局長（２９）が鹿児島大学水産学部時代にアワビを研究。秋田県の友人が廃校を使い取り組むアワビの陸上養殖施設を視察したことで、養殖事業に乗り出した。
アワビが養殖される旧久木野小学校の特別校舎＝南さつま市津貫
（記事全文は18日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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