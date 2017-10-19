京セラ、国分工場増設　霧島市と立地協定

(2017 10/19 13:00)

協定書を確認する京セラの佐藤隆常務（中央）＝霧島市役所

京セラ（京都市、谷本秀夫社長）は半導体・ディスプレー製造装置用のファインセラミック部品の増産のため、約５６億円を投資し霧島市の鹿児島国分工場内に工場を増設する。１８日、市と立地協定を結んだ。来年１０月の操業を予定する。高度情報化が進み高速半導体メモリーへの移行が進むほか、ディスプレー市場に高精細な有機ＥＬの採用が拡大しており、好調な部品需要に対応する。国分工場の駐車場用地約８４００平方メートルに鉄骨６階建て、延べ床面積約２万９０００平方メートルの工場を設ける計画。１１月に着工する。