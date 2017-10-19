京セラ、国分工場増設 霧島市と立地協定
(2017 10/19 13:00)
協定書を確認する京セラの佐藤隆常務（中央）＝霧島市役所
高度情報化が進み高速半導体メモリーへの移行が進むほか、ディスプレー市場に高精細な有機ＥＬの採用が拡大しており、好調な部品需要に対応する。
国分工場の駐車場用地約８４００平方メートルに鉄骨６階建て、延べ床面積約２万９０００平方メートルの工場を設ける計画。１１月に着工する。
（記事全文は19日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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