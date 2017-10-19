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京セラ、国分工場増設　霧島市と立地協定

(2017 10/19 13:00)
協定書を確認する京セラの佐藤隆常務（中央）＝霧島市役所
　京セラ（京都市、谷本秀夫社長）は半導体・ディスプレー製造装置用のファインセラミック部品の増産のため、約５６億円を投資し霧島市の鹿児島国分工場内に工場を増設する。１８日、市と立地協定を結んだ。来年１０月の操業を予定する。
　高度情報化が進み高速半導体メモリーへの移行が進むほか、ディスプレー市場に高精細な有機ＥＬの採用が拡大しており、好調な部品需要に対応する。
　国分工場の駐車場用地約８４００平方メートルに鉄骨６階建て、延べ床面積約２万９０００平方メートルの工場を設ける計画。１１月に着工する。
（記事全文は19日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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