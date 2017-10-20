鹿児島Ｕ地元戦目標８０００人　鹿商高プロデュース部、集客に知恵絞る

(2017 10/20 23:40)

鹿児島ユナイテッドＦＣの公式戦での集客企画に知恵を絞る生徒ら＝鹿児島市の鹿児島商業高校

鹿児島商業高校（鹿児島市）が演出するサッカーＪ３鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）の地元公式試合まで、残すところ約１カ月になった。担当する地域プロデュース部１１人は、通常の倍程度に当たる８０００人の集客を目指し、商品開発やイベントに知恵を絞る。２１日のホーム戦で勝てばＪ２昇格に近づく鹿児島Ｕイレブンと同じく、正念場だ。企画は半年余り前、高校側から打診しスタート。街頭アンケートなどで課題を吸い上げ、サッカー場に足を運ぶ機会が少ない小中高生を呼び込む策を練ってきた。高校生らしい視点を生かし、他校と連携した応援や演奏、モザイクアートなど九つの柱を掲げる。