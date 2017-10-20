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鹿児島Ｕ地元戦目標８０００人 鹿商高プロデュース部、集客に知恵絞る
(2017 10/20 23:40)
鹿児島ユナイテッドＦＣの公式戦での集客企画に知恵を絞る生徒ら＝鹿児島市の鹿児島商業高校
企画は半年余り前、高校側から打診しスタート。街頭アンケートなどで課題を吸い上げ、サッカー場に足を運ぶ機会が少ない小中高生を呼び込む策を練ってきた。高校生らしい視点を生かし、他校と連携した応援や演奏、モザイクアートなど九つの柱を掲げる。
（全文は２１日付南日本新聞でご覧になれます）
鹿児島ユナイテッド応援サイト
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