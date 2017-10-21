喜界町、十島村が避難準備発令
(2017 10/21 22:06)
台風２１号接近のため、喜界町は２１日午後５時、十島村は同日午後６時に避難準備・高齢者等避難開始を発令した。喜界町は小野津地区など８７２世帯１５９８人、十島村は全域の３８８世帯６９９人。
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