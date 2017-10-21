TOP ＞ 鹿児島のニュース > 社会 ＞ 気象・自然 ＞ 台風

喜界町、十島村が避難準備発令

(2017 10/21 22:06)
　台風２１号接近のため、喜界町は２１日午後５時、十島村は同日午後６時に避難準備・高齢者等避難開始を発令した。喜界町は小野津地区など８７２世帯１５９８人、十島村は全域の３８８世帯６９９人。
シェア
 戻る 

フォトニュース

  • ニュース一覧（最新 30 件）

…社会
…政治・経済
…くらし・文化
…スポーツ

 戻る 

このページのトップへ