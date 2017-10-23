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雨吹き飛ばし総踊り　鹿児島市谷山ふるさと祭

(2017 10/23 06:30)
元気を振りまく踊り連＝鹿児島市の谷山市街地
　第３８回「谷山ふるさと祭」（同祭振興会主催）の本祭が２２日、鹿児島市の谷山市街地であった。台風に伴う雨で、音楽パレードは中止したが、メインの総踊りには３２団体約１８００人が参加。雨を吹き飛ばすように元気よく踊り、沿道を盛り上げた。
（記事全文は23日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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