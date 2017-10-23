雨吹き飛ばし総踊り　鹿児島市谷山ふるさと祭

(2017 10/23 06:30)

元気を振りまく踊り連＝鹿児島市の谷山市街地

第３８回「谷山ふるさと祭」（同祭振興会主催）の本祭が２２日、鹿児島市の谷山市街地であった。台風に伴う雨で、音楽パレードは中止したが、メインの総踊りには３２団体約１８００人が参加。雨を吹き飛ばすように元気よく踊り、沿道を盛り上げた。