市長に田畑氏４選 16市議決まる いちき串木野市

(2017 10/23 01:49)

任期満了に伴ういちき串木野市長選挙と市議会議員選挙は２２日、投票があり、即日開票の結果、市長選は現職の田畑誠一氏（７７）＝無所属＝が、新人で水産会社社長の大久保匡敏氏（５９）＝同＝を破り、４回目の当選を果たした。

定数が２減の１６となった市議選は１７人が立候補し、現職１４人、新人２人が当選した。党派別では社民２人、自民と公明が各１人、他は無所属。

当日有権者数は２万４０２４人（男１万１１１４人、女１万２９１０人）。市長選の投票者総数は１万８２５０人（有効１万８１２５、無効１２５）。市議選は１万８２４９人（有効１万８００２、無効２４７）。投票率はそれぞれ７５．９７％、７５．９６％で、２０１３年の前回より２．９３ポイント、２．９２ポイント上回った。