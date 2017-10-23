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市長に田畑氏４選　16市議決まる　いちき串木野市

(2017 10/23 01:49)
　任期満了に伴ういちき串木野市長選挙と市議会議員選挙は２２日、投票があり、即日開票の結果、市長選は現職の田畑誠一氏（７７）＝無所属＝が、新人で水産会社社長の大久保匡敏氏（５９）＝同＝を破り、４回目の当選を果たした。
　定数が２減の１６となった市議選は１７人が立候補し、現職１４人、新人２人が当選した。党派別では社民２人、自民と公明が各１人、他は無所属。
　当日有権者数は２万４０２４人（男１万１１１４人、女１万２９１０人）。市長選の投票者総数は１万８２５０人（有効１万８１２５、無効１２５）。市議選は１万８２４９人（有効１万８００２、無効２４７）。投票率はそれぞれ７５．９７％、７５．９６％で、２０１３年の前回より２．９３ポイント、２．９２ポイント上回った。
◇いちき串木野市長選開票結果
(22日午後10時20分、選管最終)
10,559田畑　誠一77無現
7,566大久保匡敏59無新

◇いちき串木野市議選開票結果
(22日午後10時45分、選管最終)
(定数16－17、得票順)
1,404浜田　　尚52無現
1,368竹之内　勉58無現
1,247中村　敏彦70社現
1,230下迫田良信69無現
1,219原口　政敏73自現
1,196中里　純人64無現
1,134松崎　幹夫57無現
1,093宇都　耕平70無現
1,074平石　耕二70無現
1,070吉留　良三67社新
1,005福田　清宏72無現
986西別府　治61無現
978東　　育代68無現
972大六野一美69無現
871江口　祥子64公新
725田中　和矢65無現
429福田　道代71共現
(案分票の小数点以下は切り捨て)
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