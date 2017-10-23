市長に田畑氏４選 16市議決まる いちき串木野市
(2017 10/23 01:49)
任期満了に伴ういちき串木野市長選挙と市議会議員選挙は２２日、投票があり、即日開票の結果、市長選は現職の田畑誠一氏（７７）＝無所属＝が、新人で水産会社社長の大久保匡敏氏（５９）＝同＝を破り、４回目の当選を果たした。
定数が２減の１６となった市議選は１７人が立候補し、現職１４人、新人２人が当選した。党派別では社民２人、自民と公明が各１人、他は無所属。
当日有権者数は２万４０２４人（男１万１１１４人、女１万２９１０人）。市長選の投票者総数は１万８２５０人（有効１万８１２５、無効１２５）。市議選は１万８２４９人（有効１万８００２、無効２４７）。投票率はそれぞれ７５．９７％、７５．９６％で、２０１３年の前回より２．９３ポイント、２．９２ポイント上回った。
定数が２減の１６となった市議選は１７人が立候補し、現職１４人、新人２人が当選した。党派別では社民２人、自民と公明が各１人、他は無所属。
当日有権者数は２万４０２４人（男１万１１１４人、女１万２９１０人）。市長選の投票者総数は１万８２５０人（有効１万８１２５、無効１２５）。市議選は１万８２４９人（有効１万８００２、無効２４７）。投票率はそれぞれ７５．９７％、７５．９６％で、２０１３年の前回より２．９３ポイント、２．９２ポイント上回った。
◇いちき串木野市長選開票結果
(22日午後10時20分、選管最終)
◇いちき串木野市議選開票結果
(22日午後10時45分、選管最終)
(定数16－17、得票順)
(22日午後10時20分、選管最終)
|当
|10,559
|田畑 誠一
|77
|無現
|7,566
|大久保匡敏
|59
|無新
◇いちき串木野市議選開票結果
(22日午後10時45分、選管最終)
(定数16－17、得票順)
|当
|1,404
|浜田 尚
|52
|無現
|当
|1,368
|竹之内 勉
|58
|無現
|当
|1,247
|中村 敏彦
|70
|社現
|当
|1,230
|下迫田良信
|69
|無現
|当
|1,219
|原口 政敏
|73
|自現
|当
|1,196
|中里 純人
|64
|無現
|当
|1,134
|松崎 幹夫
|57
|無現
|当
|1,093
|宇都 耕平
|70
|無現
|当
|1,074
|平石 耕二
|70
|無現
|当
|1,070
|吉留 良三
|67
|社新
|当
|1,005
|福田 清宏
|72
|無現
|当
|986
|西別府 治
|61
|無現
|当
|978
|東 育代
|68
|無現
|当
|972
|大六野一美
|69
|無現
|当
|871
|江口 祥子
|64
|公新
|当
|725
|田中 和矢
|65
|無現
|429
|福田 道代
|71
|共現
|(案分票の小数点以下は切り捨て)
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