龍郷町長 竹田氏が初当選

(2017 10/23 01:49)

任期満了に伴う龍郷町長選挙は２２日投票があり、即日開票の結果、新人で元副町長の竹田泰典氏（６５）＝無所属＝が、２期目を目指した現職の徳田康光氏（５７）＝同＝を破り初当選した。

当日有権者数は４８１６人（男２２９１人、女２５２５人）。投票者総数は４３０６人（有効４２３１、無効７５）。投票率は８９．４１％で、前回２０１３年を１．３５ポイント上回った。