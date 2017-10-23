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龍郷町長　竹田氏が初当選

(2017 10/23 01:49)
　任期満了に伴う龍郷町長選挙は２２日投票があり、即日開票の結果、新人で元副町長の竹田泰典氏（６５）＝無所属＝が、２期目を目指した現職の徳田康光氏（５７）＝同＝を破り初当選した。
　当日有権者数は４８１６人（男２２９１人、女２５２５人）。投票者総数は４３０６人（有効４２３１、無効７５）。投票率は８９．４１％で、前回２０１３年を１．３５ポイント上回った。
◇龍郷町長選開票結果
(22日午後10時45分、選管最終)
2,221竹田　泰典65無新
2,010徳田　康光57無現
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