TOP ＞ 鹿児島のニュース > 政治・経済 ＞ 選挙 ＞ 市町村長選

伊仙町長選　大久保氏が５選

(2017 10/23 02:54)
　任期満了に伴う伊仙町長選挙は２２日投票があり、開票の結果、現職の大久保明氏（６３）＝無所属＝が、新人で元県大島支庁長の伊喜功氏（６３）＝同＝を退け、５回目の当選を果たした。
　当日有権者数は５６０３人（男２８３７人、女２７６６人）。投票者総数は５１３５人（有効５０９１、無効４４）。投票率は９１．６５％で、前回２０１３年を１５．１６ポイント上回った。
◇伊仙町長選開票結果
(23日午前２時０分、選管最終)
2,606大久保　明63無現
2,485伊喜　　功63無新
シェア
 戻る 

フォトニュース

  • ニュース一覧（最新 30 件）

…社会
…政治・経済
…くらし・文化
…スポーツ

 戻る 

このページのトップへ