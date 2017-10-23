伊仙町長選 大久保氏が５選

(2017 10/23 02:54)

任期満了に伴う伊仙町長選挙は２２日投票があり、開票の結果、現職の大久保明氏（６３）＝無所属＝が、新人で元県大島支庁長の伊喜功氏（６３）＝同＝を退け、５回目の当選を果たした。

当日有権者数は５６０３人（男２８３７人、女２７６６人）。投票者総数は５１３５人（有効５０９１、無効４４）。投票率は９１．６５％で、前回２０１３年を１５．１６ポイント上回った。