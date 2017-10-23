奉仕の灯守り半世紀　鹿屋高インターアクトクラブ

(2017 10/23 22:00)

奉仕の灯を守ろうと士気を高める部員たち＝鹿屋高校

鹿屋市の鹿屋高校ボランティアサークル、インターアクトクラブが今年、５０周年を迎えた。県内の高校では５番目、大隅半島では初めてだ。休部の危機を乗り越えて、被災地の復興支援やポリオ（小児まひ）根絶への協力と、志高く取り組んできた。節目の年を迎えて、先輩たちがともしてきた奉仕の灯を守ろうと士気が上がる。