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奉仕の灯守り半世紀　鹿屋高インターアクトクラブ

(2017 10/23 22:00)
奉仕の灯を守ろうと士気を高める部員たち＝鹿屋高校
　鹿屋市の鹿屋高校ボランティアサークル、インターアクトクラブが今年、５０周年を迎えた。県内の高校では５番目、大隅半島では初めてだ。休部の危機を乗り越えて、被災地の復興支援やポリオ（小児まひ）根絶への協力と、志高く取り組んできた。節目の年を迎えて、先輩たちがともしてきた奉仕の灯を守ろうと士気が上がる。
（記事全文は24日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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