鹿児島銀行がプラチナくるみんに認定　子育て支援で目標達成

(2017 10/24 06:30)

鹿児島労働局長（左）からプラチナくるみんの認定を受ける鹿児島銀行のメンバー＝鹿児島市

鹿児島労働局は、子育てしやすい職場づくりに特に熱心に取り組んだ企業として、鹿児島銀行（鹿児島市）を「プラチナくるみん」に認定し、２３日に通知書を交付した。県内で２社目。鹿銀は２０１５、１６年度の行動計画で、育児休業取得率を男性１３％、女性８５％以上としており、男性９２％、女性９４％が達成。有休取得率は６１．２％で目標の５０％以上をクリアした。昨年１０月に事業所内保育所を開設、早帰り運動も展開する。