鹿児島銀行がプラチナくるみんに認定 子育て支援で目標達成
(2017 10/24 06:30)
鹿児島労働局長（左）からプラチナくるみんの認定を受ける鹿児島銀行のメンバー＝鹿児島市
鹿銀は２０１５、１６年度の行動計画で、育児休業取得率を男性１３％、女性８５％以上としており、男性９２％、女性９４％が達成。有休取得率は６１．２％で目標の５０％以上をクリアした。昨年１０月に事業所内保育所を開設、早帰り運動も展開する。
（記事全文は24日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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