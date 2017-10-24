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鹿児島銀行がプラチナくるみんに認定　子育て支援で目標達成

(2017 10/24 06:30)
鹿児島労働局長（左）からプラチナくるみんの認定を受ける鹿児島銀行のメンバー＝鹿児島市
　鹿児島労働局は、子育てしやすい職場づくりに特に熱心に取り組んだ企業として、鹿児島銀行（鹿児島市）を「プラチナくるみん」に認定し、２３日に通知書を交付した。県内で２社目。
　鹿銀は２０１５、１６年度の行動計画で、育児休業取得率を男性１３％、女性８５％以上としており、男性９２％、女性９４％が達成。有休取得率は６１．２％で目標の５０％以上をクリアした。昨年１０月に事業所内保育所を開設、早帰り運動も展開する。
（記事全文は24日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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