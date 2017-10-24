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花電車にぎやかに40年　「おはら祭」ＰＲに一役　鹿児島市交通局

(2017 10/24 22:00)
電球の光がまばゆい花電車＝鹿児島市の高見馬場交差点
　１１月２、３日の第６６回おはら祭を前に、鹿児島市交通局の花電車が、にぎやかに祭りをＰＲしている。２４日夜は、約１７００個の電球をこうこうと照らして市街地を走り、すれ違いざまにスマートフォンで写真に収める市民の姿も見られた。
　おはら祭の花電車は、１９７８（昭和５３）年に運行を始め、４０年目を迎えた。１１（明治４４）年製とされる車両は整備士らの入念な手入れで、昼夜各１回の運行を元気にこなす。
（記事全文は25日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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