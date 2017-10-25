10代初の衆院選、鹿児島県内の若者は？

(2017 10/25 13:00)

衆院選の投票を呼び掛ける学生ら＝鹿児島市の鹿児島国際大学

「政策の違いが分かりづらかった」「ＳＮＳでもっと情報発信してほしい」―。選挙権年齢が１８歳以上に引き下げられて初めて行われた衆院選は、鹿児島県内の若者たちにどう映ったのか。街頭などで聞くと、政党の離合集散への戸惑いや選挙運動のあり方に疑問を投げ掛ける声が聞かれた。主権者教育の拡充を求める意見もあった。鹿児島市吉野町の高校３年女子（１８）は、ニュースを見ながら親に新党の動きなどを解説してもらった。信念とは異なる政党から立候補している人もいることを知った。「政策だけ見て候補を選んでいいものだろうか」。不信や疑問が湧いたが、自分なりに考えて１票を投じた。