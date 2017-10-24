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秋の訪れ　仲良しオシドリ親子　伊佐市大口

(2017 10/24 23:15)
今年生まれた若い雄も多数交じるオシドリの群れ＝伊佐市大口
　伊佐市大口の山あいにあるため池に、オシドリが姿を見せ始めている。この時季は１０羽前後の家族単位で行動しているが、越冬場所へ移動する途中で、居合わせた数家族が集まる。冬越しする集団になるまでの過渡期で、里山の秋の風物詩となっている。２２日には雄雌合わせて３０羽以上が寄り添い、仲良く泳ぎ回る姿が見られた。
（記事全文は25日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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