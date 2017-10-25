外国人専門家招き視察　訪日客増へ課題探る　霧島錦江湾国立公園

(2017 10/25 06:30)

池田湖でカヤック体験をする専門家ら＝指宿市

環境省は２４日、２０２０年に訪日客２０万人を目指す「霧島錦江湾国立公園」で、外国人の旅行専門家を招き、視察を行った。公園の魅力や課題について助言を得るのが狙い。景観の美しさが評価された半面、「もっと英語の看板の設置を」など注文もあった。国の「国立公園満喫プロジェクト」の一環。旅行アドバイザーの藤沼シェリーさん（米国出身）や、旅行情報サイト記者のサミュエル・トーマスさん（英国出身）ら４人が、南大隅町の雄川の滝や佐多岬を訪れ、指宿市の池田湖でカヤック体験もした。