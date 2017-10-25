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外国人専門家招き視察　訪日客増へ課題探る　霧島錦江湾国立公園

(2017 10/25 06:30)
池田湖でカヤック体験をする専門家ら＝指宿市
　環境省は２４日、２０２０年に訪日客２０万人を目指す「霧島錦江湾国立公園」で、外国人の旅行専門家を招き、視察を行った。公園の魅力や課題について助言を得るのが狙い。景観の美しさが評価された半面、「もっと英語の看板の設置を」など注文もあった。
　国の「国立公園満喫プロジェクト」の一環。旅行アドバイザーの藤沼シェリーさん（米国出身）や、旅行情報サイト記者のサミュエル・トーマスさん（英国出身）ら４人が、南大隅町の雄川の滝や佐多岬を訪れ、指宿市の池田湖でカヤック体験もした。
（記事全文は25日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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