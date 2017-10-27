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鹿児島大学病院 、原子力災害拠点病院に指定　１１月１日付、鹿県初

(2017 10/27 06:30)
　鹿児島県は２６日、鹿児島大学病院（鹿児島市）を「原子力災害拠点病院」に指定すると発表した。県内で初めて。新規制基準のもと、九州電力川内原発（薩摩川内市）が全国で初めて再稼働した一方で、原子力災害に備える医療体制の整備は、他の原発立地自治体に比べ遅れていた。
　指定は１１月１日付。拠点病院には、被ばくした患者らの受け入れや、放射線量の測定、除染処置、治療が求められる。原子力規制委員会は、原発立地道府県などに１～３カ所程度指定するよう定めている。
（記事全文は２７日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
特集「川内原発」
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