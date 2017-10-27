鹿児島大学病院 、原子力災害拠点病院に指定 １１月１日付、鹿県初
(2017 10/27 06:30)
指定は１１月１日付。拠点病院には、被ばくした患者らの受け入れや、放射線量の測定、除染処置、治療が求められる。原子力規制委員会は、原発立地道府県などに１～３カ所程度指定するよう定めている。
（記事全文は２７日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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