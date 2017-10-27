鹿児島大学病院 、原子力災害拠点病院に指定　１１月１日付、鹿県初

(2017 10/27 06:30)

鹿児島県は２６日、鹿児島大学病院（鹿児島市）を「原子力災害拠点病院」に指定すると発表した。県内で初めて。新規制基準のもと、九州電力川内原発（薩摩川内市）が全国で初めて再稼働した一方で、原子力災害に備える医療体制の整備は、他の原発立地自治体に比べ遅れていた。指定は１１月１日付。拠点病院には、被ばくした患者らの受け入れや、放射線量の測定、除染処置、治療が求められる。原子力規制委員会は、原発立地道府県などに１～３カ所程度指定するよう定めている。