岐阜で宝暦治水・薩摩義士顕彰式　鹿児島県などから５００人参列

(2017 10/27 00:30)

岐阜県海津市の治水神社であった顕彰式典に５００人が参列

平田靱負ら木曽三川の宝暦治水事業を完遂した薩摩義士を顕彰する式典が２５日、岐阜県海津市の治水神社であった。あいにくの雨の中、約５００人が参列した。岐阜県薩摩義士顕彰会（鬼頭善徳会長）の主催。関西、東海地区の県人会、鹿児島から小林洋子副知事、県薩摩義士顕彰会、霧島市の関係者らが出席した。小林副知事は、鹿児島城（鶴丸城）御楼門の建設に使うケヤキを岐阜県から贈られたことに謝意を述べ、「宝暦治水が縁で始まった両県の絆を深めていきたい」とあいさつした。