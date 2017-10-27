島津興業・薩摩切子工場リニューアル　磨きの技 見やすく　鹿児島市

(2017 10/27 22:10)

生産の過程を間近に見られるようにリニューアルした薩摩切子工場＝２７日、鹿児島市吉野町

薩摩切子ができる過程と職人の技をより近くに感じてもらおうと、鹿児島市吉野町の島津興業薩摩ガラス工芸の薩摩切子工場が２８日、リニューアルオープンする。工場内を改装し、吹き場からカット、磨きを行う加工室、仕上げのブラシ・バフ室まで全行程を見学できる動線を確保。生産増強も期待される。仙巌園などを含めたリニューアル事業の一環。工場の面積５５２．８１平方メートルは変わらないが、事務所を別の建物に移し、加工室を拡大。見学者通路の幅を２メートルに広げ、一部をＬ字型にするなどして作業の様子を近くで見られるようにした。見学は無料。薩摩ガラス工芸＝099(247)2111。