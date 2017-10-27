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島津興業・薩摩切子工場リニューアル　磨きの技 見やすく　鹿児島市

(2017 10/27 22:10)
生産の過程を間近に見られるようにリニューアルした薩摩切子工場＝２７日、鹿児島市吉野町
　薩摩切子ができる過程と職人の技をより近くに感じてもらおうと、鹿児島市吉野町の島津興業薩摩ガラス工芸の薩摩切子工場が２８日、リニューアルオープンする。工場内を改装し、吹き場からカット、磨きを行う加工室、仕上げのブラシ・バフ室まで全行程を見学できる動線を確保。生産増強も期待される。
　仙巌園などを含めたリニューアル事業の一環。工場の面積５５２．８１平方メートルは変わらないが、事務所を別の建物に移し、加工室を拡大。見学者通路の幅を２メートルに広げ、一部をＬ字型にするなどして作業の様子を近くで見られるようにした。
　見学は無料。薩摩ガラス工芸＝099(247)2111。
（記事全文は２８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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