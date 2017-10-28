鹿児島市のオプシアミスミ 大規模改装、新規４店 １１月１日開業

(2017 10/28 06:30)

リニューアルで新たに設けたベビー＆キッズルーム＝２７日、鹿児島市のオプシアミスミ

鹿児島市のオプシアミスミは２００７年の開業以来初めての大規模改装を進めている。９年ぶりの鹿児島再出店となるベビー・子ども用品の「アカチャンホンポ」など新規４店が加わり１１月１日、リニューアルオープンする。共用部分は家族連れ用スペースを充実させ利便性を高める。新店はほかに県内初出店の婦人服ブランド「ピンクアドベ」、アクセサリーの「グランジュール」、「メガネのヨネザワ」。既存１５店舗も改装した。