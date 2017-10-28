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鹿児島市のオプシアミスミ 大規模改装、新規４店 １１月１日開業

(2017 10/28 06:30)
リニューアルで新たに設けたベビー＆キッズルーム＝２７日、鹿児島市のオプシアミスミ
　鹿児島市のオプシアミスミは２００７年の開業以来初めての大規模改装を進めている。９年ぶりの鹿児島再出店となるベビー・子ども用品の「アカチャンホンポ」など新規４店が加わり１１月１日、リニューアルオープンする。共用部分は家族連れ用スペースを充実させ利便性を高める。
　新店はほかに県内初出店の婦人服ブランド「ピンクアドベ」、アクセサリーの「グランジュール」、「メガネのヨネザワ」。既存１５店舗も改装した。
（記事全文は２８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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