鹿児島市のオプシアミスミ 大規模改装、新規４店 １１月１日開業
(2017 10/28 06:30)
リニューアルで新たに設けたベビー＆キッズルーム＝２７日、鹿児島市のオプシアミスミ
新店はほかに県内初出店の婦人服ブランド「ピンクアドベ」、アクセサリーの「グランジュール」、「メガネのヨネザワ」。既存１５店舗も改装した。
（記事全文は２８日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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