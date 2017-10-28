TOP ＞ 鹿児島のニュース > 政治・経済 ＞ 経済・産業

鹿児島大水産学部と長岡科技大、水産物養殖振興へ協定

(2017 10/28 13:00)
協定書を交わし握手する越塩俊介・鹿児島大水産学部長（左）と東信彦・長岡技術科学大学長＝２７日、鹿児島市の鹿児島大学水産学部
　鹿児島大学水産学部は２７日、長岡技術科学大学（新潟県長岡市）と包括連携協定を締結した。長島町にある鹿大水産学部の実験施設を拠点に、海産物の養殖産業振興などに取り組む。
　長岡技科大は学生の大半が工業高等専門学校卒業生。技術指導者の育成や、地域産業振興に力を入れている。今年１月に長島町、鹿児島高専と３者で同様の協定を結び、農業振興やエネルギー開発などの総合プロジェクトに取り組んできた。
　協定により、今月中にも海産物の養殖研究を開始。長岡技科大はバイオマス飼料生産や水質管理、鹿大は養殖と、それぞれ得意とする技術を生かして、生産量拡大や地域の雇用創設を目指す。
（記事全文は２８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 

フォトニュース

  • ニュース一覧（最新 30 件）

…社会
…政治・経済
…くらし・文化
…スポーツ

 戻る 

このページのトップへ