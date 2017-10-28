TOP ＞ 鹿児島のニュース > くらし・文化 ＞ 地域

アボカドを特産品へ　挑戦５年、念願の出荷　南大隅町

(2017 10/28 22:00)
大粒で緑色のアボカドを育てる浜田祐一朗さん＝南大隅町根占辺田
　南大隅町が５年前から産地化に取り組むアボカドが初の出荷期を迎えた。市販の海外産より大きく、濃厚でまろやかな味わいが特徴。無農薬の高級商材としてＰＲし、特産品化を目指す。１１月上旬から鹿児島市の山形屋で販売される。
　アボカドは中南米が原産。国内産はほとんど流通しておらず、温暖な気候の南大隅町は栽培を勧めている。本年度は研究会の１７戸が露地２２０アールで作付けした。
（記事全文は29日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 

フォトニュース

  • ニュース一覧（最新 30 件）

…社会
…政治・経済
…くらし・文化
…スポーツ

 戻る 

このページのトップへ