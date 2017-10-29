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サキシマフヨウ150本、見頃　坊津町秋目

(2017 10/29 13:00)
かれんに咲くサキシマフヨウ＝南さつま市坊津町秋目
　南さつま市坊津町秋目で、サキシマフヨウが見頃を迎えている。南西諸島などで見られるアオイ科。鑑真記念館や国道・県道沿い、集落内に約１５０本あり、１１月上旬まで楽しめそうだ。
（記事全文は29日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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