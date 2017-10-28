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台風22号　奄美が暴風域

(2017 10/28 20:57)
　台風２２号は２８日午後７時現在、奄美大島の西南西約７０キロの海上を時速３０キロで北上している。奄美地方全域は同日夕方までに、風速２５メートル以上の暴風域に入った。
　予報円の中心を進んだ場合、鹿児島県本土と種子・屋久地方も２９日未明までに暴風域に入る見込み。
　鹿児島地方気象台は、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒を呼び掛けている。
【台風進路予想】


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