桜島の観測体制を探検　京大防災研がツアー

(2017 10/29 06:30)

観測坑道の役割を説明する井口正人教授ら＝鹿児島市高免町

桜島の観測施設や史跡を巡る探検ツアーが２８日あった。県内外から家族連れなど１００人余りが参加し、マグマの動きを捉える観測坑道など、高精度の観測施設を見学。将来起こり得る大規模噴火への対策を学んだ。京都大学防災研究所火山活動研究センター（鹿児島市桜島横山町）の主催。観測坑道は、大噴火の予兆を捉えるため、地下のマグマ供給路の直上に当たる、桜島北東部に昨年６月新設された。総延長２３５メートルで、微小な地盤変動を観測できる計器類が設置されている。