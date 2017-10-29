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桜島の観測体制を探検　京大防災研がツアー

(2017 10/29 06:30)
観測坑道の役割を説明する井口正人教授ら＝鹿児島市高免町
　桜島の観測施設や史跡を巡る探検ツアーが２８日あった。県内外から家族連れなど１００人余りが参加し、マグマの動きを捉える観測坑道など、高精度の観測施設を見学。将来起こり得る大規模噴火への対策を学んだ。
　京都大学防災研究所火山活動研究センター（鹿児島市桜島横山町）の主催。観測坑道は、大噴火の予兆を捉えるため、地下のマグマ供給路の直上に当たる、桜島北東部に昨年６月新設された。総延長２３５メートルで、微小な地盤変動を観測できる計器類が設置されている。
（記事全文は29日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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