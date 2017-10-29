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香り爽やか　ユズ出荷　曽於

(2017 10/29 22:00)
続々と出荷されるユズ＝曽於市末吉
　曽於市で特産のユズの出荷が始まっている。同市末吉の市搾汁センターには、運び込まれた果実を搾る爽やかな香りが漂う。出荷は１１月末まで続き、７５０トンを見込む。
　曽於市は自治体別にみると九州一のユズ産地で、農家３９０人が９３ヘクタールで栽培している。果汁と皮はドレッシングやジュース、菓子などの原料になる。
（記事全文は30日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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