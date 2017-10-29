香り爽やか　ユズ出荷　曽於

(2017 10/29 22:00)

続々と出荷されるユズ＝曽於市末吉

曽於市で特産のユズの出荷が始まっている。同市末吉の市搾汁センターには、運び込まれた果実を搾る爽やかな香りが漂う。出荷は１１月末まで続き、７５０トンを見込む。曽於市は自治体別にみると九州一のユズ産地で、農家３９０人が９３ヘクタールで栽培している。果汁と皮はドレッシングやジュース、菓子などの原料になる。