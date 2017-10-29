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オレンジリボンで児童虐待防止呼び掛け　街頭キャンペーン　鹿児島市

(2017 10/29 23:00)
ツリーにオレンジリボンを結ぶ買い物客ら＝鹿児島市の天文館
　子どものための奉仕団体「鹿児島キワニスクラブ」は２９日、１１月の児童虐待防止推進月間を前に、鹿児島市の天文館と山形屋前で、虐待の早期発見・通報を呼び掛けるキャンペーンを実施した。
　街頭にはクラブ会員や行政担当者、学生ボランティアらが立ち、シンボルカラーのオレンジ色のリボンを通行人に配布。通りに設けたツリーは、１時間足らずで枝いっぱいにリボンが結ばれた。
（記事全文は30日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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