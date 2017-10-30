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学生ら「起業」学ぶ　鹿児島市がセミナー初開催

(2017 10/30 06:30)
起業家と意見交換する大学生ら＝鹿児島市役所
　鹿児島市は２８日、起業に関心のある学生、生徒を対象にしたセミナー「未来起業塾」を同市役所で初めて開いた。若いころから起業を身近に捉えてほしいとの狙い。先輩起業家との意見交換を通し、将来への夢を膨らませていた。
　参加したのは市内の高校生、専門学校生、大学生ら約３０人。講師は市内の起業家４人で成功体験や失敗談を語り、「学生の強みは、基本的なことを知らなくても教えてもらえること。社会に出る前に失敗し経験を積んで」「資金が少なければ、元手がいらない仕事を模索して」などと助言した。
（記事全文は30日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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