学生ら「起業」学ぶ　鹿児島市がセミナー初開催

(2017 10/30 06:30)

起業家と意見交換する大学生ら＝鹿児島市役所

鹿児島市は２８日、起業に関心のある学生、生徒を対象にしたセミナー「未来起業塾」を同市役所で初めて開いた。若いころから起業を身近に捉えてほしいとの狙い。先輩起業家との意見交換を通し、将来への夢を膨らませていた。参加したのは市内の高校生、専門学校生、大学生ら約３０人。講師は市内の起業家４人で成功体験や失敗談を語り、「学生の強みは、基本的なことを知らなくても教えてもらえること。社会に出る前に失敗し経験を積んで」「資金が少なければ、元手がいらない仕事を模索して」などと助言した。