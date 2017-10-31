質・量ともに日本一へ　鹿屋で県茶業振興大会

(2017 10/31 06:30)

表彰を受ける功労者ら＝鹿屋市のリナシティかのや

２０１７年度鹿児島県茶業振興大会（県茶業会議所、鹿屋市など共催）が２９日、鹿屋市のリナシティかのやであった。品質・量ともに日本一の産地を目指すといった四つのスローガンを採択した。県茶業会議所の永福喜作会頭は、総務省の家計支出調査でリーフ茶やドリンク茶の支出額が増加に転じたことに触れ、「一大産地として生産性と品質の向上を図りながら、安定的な供給に努めていかなければならない」とあいさつした。功労者の表彰などもあった。