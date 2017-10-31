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質・量ともに日本一へ　鹿屋で県茶業振興大会

(2017 10/31 06:30)
表彰を受ける功労者ら＝鹿屋市のリナシティかのや
　２０１７年度鹿児島県茶業振興大会（県茶業会議所、鹿屋市など共催）が２９日、鹿屋市のリナシティかのやであった。品質・量ともに日本一の産地を目指すといった四つのスローガンを採択した。
　県茶業会議所の永福喜作会頭は、総務省の家計支出調査でリーフ茶やドリンク茶の支出額が増加に転じたことに触れ、「一大産地として生産性と品質の向上を図りながら、安定的な供給に努めていかなければならない」とあいさつした。功労者の表彰などもあった。
（記事全文は31日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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