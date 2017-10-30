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桜島島外避難に備え　25機関が図上訓練　鹿児島市

(2017 10/30 23:00)
被害状況に関する情報などを共有する県職員ら＝鹿児島県庁
　桜島が大規模噴火した場合の島外避難に備えた図上訓練が３０日、鹿児島県庁と鹿児島市役所であった。自衛隊や消防など２５機関の約１５０人が参加。噴火発生前後の情報共有体制を確認し、連携を深めた。
　火山性地震や地殻変動などの予兆が観測された後、桜島の東西の山腹で噴火が発生し、鹿児島湾を震源とする大地震も起きた、との想定。
　県庁講堂には、自治体職員や自衛隊員、医療関係者らが集まり、文書や携帯電話など実戦に近い連絡手段で、避難状況や島内の残留者情報を共有した。
（記事全文は31日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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