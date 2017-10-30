桜島島外避難に備え　25機関が図上訓練　鹿児島市

(2017 10/30 23:00)

被害状況に関する情報などを共有する県職員ら＝鹿児島県庁

桜島が大規模噴火した場合の島外避難に備えた図上訓練が３０日、鹿児島県庁と鹿児島市役所であった。自衛隊や消防など２５機関の約１５０人が参加。噴火発生前後の情報共有体制を確認し、連携を深めた。火山性地震や地殻変動などの予兆が観測された後、桜島の東西の山腹で噴火が発生し、鹿児島湾を震源とする大地震も起きた、との想定。県庁講堂には、自治体職員や自衛隊員、医療関係者らが集まり、文書や携帯電話など実戦に近い連絡手段で、避難状況や島内の残留者情報を共有した。