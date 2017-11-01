TOP ＞ 鹿児島のニュース > くらし・文化 ＞ 地域

コアラ２匹誕生　平川動物公園で１年５カ月ぶり

(2017 11/01 13:00)
初めて産んだ子をおなかで育てているユメ＝鹿児島市の平川動物公園（同園提供）
　鹿児島市の平川動物公園で、２匹のコアラが誕生していたことが３１日、明らかになった。同園でのコアラ誕生は１年５カ月ぶり。２匹ともまだ母親の袋の中におり、早ければ１１月中旬にもお目見えする。現在、園では６匹を飼育し、来年１月、オーストラリアから２匹が加わると１０匹となる見込みだ。２桁に届くのは２０１５年１月以来、３年ぶり。
　母親は６歳のココロと２歳のユメ。父親はどちらも７歳のブンダ。
　今回が出産４度目の“ベテランママ”のココロは５月４日（推定）、初めてのユメはココロより１０日ほど後に産んだとみられる。赤ちゃんは生後半年間、母親のおなかの育児のう（袋）で育つため、１１月中旬から１２月上旬にかけて顔を出す見通し。母子ともに健康状態は良好という。
１１月にも赤ちゃんがお目見えしそうなココロ＝鹿児島市の平川動物公園（同園提供）
（記事全文は１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 

フォトニュース

  • ニュース一覧（最新 30 件）

…社会
…政治・経済
…くらし・文化
…スポーツ

 戻る 

このページのトップへ