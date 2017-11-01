コアラ２匹誕生　平川動物公園で１年５カ月ぶり

(2017 11/01 13:00)

初めて産んだ子をおなかで育てているユメ＝鹿児島市の平川動物公園（同園提供）

１１月にも赤ちゃんがお目見えしそうなココロ＝鹿児島市の平川動物公園（同園提供）

鹿児島市の平川動物公園で、２匹のコアラが誕生していたことが３１日、明らかになった。同園でのコアラ誕生は１年５カ月ぶり。２匹ともまだ母親の袋の中におり、早ければ１１月中旬にもお目見えする。現在、園では６匹を飼育し、来年１月、オーストラリアから２匹が加わると１０匹となる見込みだ。２桁に届くのは２０１５年１月以来、３年ぶり。母親は６歳のココロと２歳のユメ。父親はどちらも７歳のブンダ。今回が出産４度目の“ベテランママ”のココロは５月４日（推定）、初めてのユメはココロより１０日ほど後に産んだとみられる。赤ちゃんは生後半年間、母親のおなかの育児のう（袋）で育つため、１１月中旬から１２月上旬にかけて顔を出す見通し。母子ともに健康状態は良好という。