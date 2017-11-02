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地域へ貢献、２氏３団体表彰　鹿児島市で南日本文化賞贈賞式

(2017 11/02 06:30)
南日本文化賞を贈られた（前列左から）中根櫻龜氏、浜田太氏、白鳩会の中村隆重理事長、加計呂麻バスの茂岡保久専務、南方新社の向原祥隆社長。後列は介添人＝１日、鹿児島市の城山観光ホテル
　第６８回南日本文化賞（南日本新聞社主催）の贈賞式は１日、鹿児島市の城山観光ホテルであった。郷土の文化振興や福祉、環境に尽くしてきた２個人３団体に、賞状と記念盾などが贈られた。
　出席したのは、芸術文化部門の中根櫻龜（おうき）氏（５５）＝薩摩切子作家▽環境部門の浜田太氏（６４）＝写真家▽社会福祉部門の社会福祉法人「白鳩会」（南大隅町、中村隆重理事長）▽地域文化部門の加計呂麻バス（瀬戸内町、林範孝社長）▽地域文化部門の南方新社（鹿児島市、向原祥隆社長）。
（記事全文は２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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