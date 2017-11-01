台風で流される？ 種子島・西之表に珍客ナベツル
(2017 11/01 20:20)
種子島に飛来したナベヅル＝西之表市国上
近くの農業、荒河実さん（６５）は台風２１号が通過した翌日の２３日朝、牛小屋の様子を見に来て田んぼにツルがいるのに気付いた。ツル博物館・クレインパークいずみ（出水市）によると、３羽はいずれも成鳥。渡りの途中で強風に流されて種子島までたどり着いたと考えられるという。
（記事全文は２日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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