台風で流される？　種子島・西之表に珍客ナベツル

(2017 11/01 20:20)

種子島に飛来したナベヅル＝西之表市国上

西之表市国上の湊川沿いに１０月下旬、ナベヅル３羽が飛来した。連れ立って田んぼを歩き回り、エサをついばむ姿が見られた。近くの農業、荒河実さん（６５）は台風２１号が通過した翌日の２３日朝、牛小屋の様子を見に来て田んぼにツルがいるのに気付いた。ツル博物館・クレインパークいずみ（出水市）によると、３羽はいずれも成鳥。渡りの途中で強風に流されて種子島までたどり着いたと考えられるという。