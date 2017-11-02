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種子島－鹿児島線に新型機就航　ＪＡＣ１日４便に増便

(2017 11/02 13:00)
ＡＴＲ機初便の乗客を歓迎する種子島空港利用促進協議会事務局＝中種子町の同空港
　日本エアコミューター（ＪＡＣ）の新型プロペラ機・ＡＴＲ４２－６００（４８人乗り）が１０月２９日、鹿児島－種子島線に就航した。新機材投入に伴って増便され、約２年ぶりに１日４便となった。
　県内離島空港のＡＴＲ機就航は屋久島、沖永良部、奄美大島に次いで４番目。種子島線は２０１５年９月から、ＤＨＣ８－Ｑ４００（７４人乗り）１便、サーブ３４０Ｂ（３６人乗り）２便の１日３便体制が続いてきた。２９日以降の冬ダイヤからＡＴＲ２便、サーブ２便となり、提供座席数は１日２２席増えた。
（記事全文は２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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