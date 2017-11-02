種子島－鹿児島線に新型機就航　ＪＡＣ１日４便に増便

(2017 11/02 13:00)

ＡＴＲ機初便の乗客を歓迎する種子島空港利用促進協議会事務局＝中種子町の同空港

日本エアコミューター（ＪＡＣ）の新型プロペラ機・ＡＴＲ４２－６００（４８人乗り）が１０月２９日、鹿児島－種子島線に就航した。新機材投入に伴って増便され、約２年ぶりに１日４便となった。県内離島空港のＡＴＲ機就航は屋久島、沖永良部、奄美大島に次いで４番目。種子島線は２０１５年９月から、ＤＨＣ８－Ｑ４００（７４人乗り）１便、サーブ３４０Ｂ（３６人乗り）２便の１日３便体制が続いてきた。２９日以降の冬ダイヤからＡＴＲ２便、サーブ２便となり、提供座席数は１日２２席増えた。