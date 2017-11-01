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韓国ＬＣＣ、鹿児島－ソウル線に就航　初便往復１万５０００円～２万円

(2017 11/01 23:30)
イースター航空の第１便で鹿児島空港に到着し、出迎えを受ける乗客＝１日、霧島市
　韓国の格安航空会社（ＬＣＣ）イースター航空は１日、鹿児島－ソウル線に就航した。第１便には１１５人が乗り、午後４時すぎに鹿児島空港に着いた。週３便運航し、１２月２１日から来年２月までは毎日運航する。第１便の運賃は往復約１万５０００～２万円だった。
　鹿児島空港に乗り入れる国際線の運航会社は６社目で、ＬＣＣは昨年７月に就航した香港エクスプレスに続き２社目。ソウル線は、現在週３便の大韓航空が来年１～３月に週５便になる予定で、１、２月は２社合わせて週１２便になる。
（記事全文は２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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