韓国ＬＣＣ、鹿児島－ソウル線に就航　初便往復１万５０００円～２万円

(2017 11/01 23:30)

イースター航空の第１便で鹿児島空港に到着し、出迎えを受ける乗客＝１日、霧島市

韓国の格安航空会社（ＬＣＣ）イースター航空は１日、鹿児島－ソウル線に就航した。第１便には１１５人が乗り、午後４時すぎに鹿児島空港に着いた。週３便運航し、１２月２１日から来年２月までは毎日運航する。第１便の運賃は往復約１万５０００～２万円だった。鹿児島空港に乗り入れる国際線の運航会社は６社目で、ＬＣＣは昨年７月に就航した香港エクスプレスに続き２社目。ソウル線は、現在週３便の大韓航空が来年１～３月に週５便になる予定で、１、２月は２社合わせて週１２便になる。