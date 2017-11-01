鹿児島市天文館で「焼酎ストリート」　１００種超、多彩さ満喫

(2017 11/01 23:50)

天文館のアーケードで一斉に乾杯する来場者＝１日午後７時、鹿児島市東千石町

「本格焼酎の日」の１日、鹿児島市の天文館本通りなどで県内蔵元の代表銘柄を集めた「焼酎ストリート」が始まった。来場者は１００種類超の中から気になる焼酎を選び、鹿児島産の多彩さを満喫した。３日まで。通りを埋め尽くした人々は、午後７時に「出荷量日本一へ頑張ろう」と一斉に乾杯した。ステージではミス薩摩焼酎の児玉瑞季さん（２８）、ミス奄美黒糖焼酎の宮原加代子さん（２５）のお披露目もあった。