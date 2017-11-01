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鹿児島市天文館で「焼酎ストリート」　１００種超、多彩さ満喫

(2017 11/01 23:50)
天文館のアーケードで一斉に乾杯する来場者＝１日午後７時、鹿児島市東千石町
　「本格焼酎の日」の１日、鹿児島市の天文館本通りなどで県内蔵元の代表銘柄を集めた「焼酎ストリート」が始まった。来場者は１００種類超の中から気になる焼酎を選び、鹿児島産の多彩さを満喫した。３日まで。
　通りを埋め尽くした人々は、午後７時に「出荷量日本一へ頑張ろう」と一斉に乾杯した。ステージではミス薩摩焼酎の児玉瑞季さん（２８）、ミス奄美黒糖焼酎の宮原加代子さん（２５）のお披露目もあった。
（記事全文は２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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