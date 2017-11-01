鹿児島市天文館で「焼酎ストリート」 １００種超、多彩さ満喫
(2017 11/01 23:50)
天文館のアーケードで一斉に乾杯する来場者＝１日午後７時、鹿児島市東千石町
通りを埋め尽くした人々は、午後７時に「出荷量日本一へ頑張ろう」と一斉に乾杯した。ステージではミス薩摩焼酎の児玉瑞季さん（２８）、ミス奄美黒糖焼酎の宮原加代子さん（２５）のお披露目もあった。
（記事全文は２日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
- 鹿児島市天文館で「焼酎ストリート」 １００種超、多彩さ満喫(11/01 23:50)
- 韓国ＬＣＣ、鹿児島－ソウル線に就航 初便往復１万５０００円～２万円(11/01 23:30)
- 台風で流される？ 種子島・西之表に珍客ナベツル(11/01 20:20)
- コアラ２匹誕生 平川動物公園で１年５カ月ぶり(11/01 13:00)
- 新姶良支局 50人が祝う 南日本新聞社(11/01 06:30)
- 鹿児島市喜入で震度４(11/01 01:25)
- 新燃岳、警戒範囲２キロに 硫黄山レベル１へ下げ(10/31 23:15)
- 晩秋のヒマワリ鮮やか 川辺(10/31 22:00)
- 良眼房の顕彰碑を改修 伊佐市・曽木の滝公園(10/31 20:00)
- 「精神障害とともに」 大賞の本紙連載表彰 医学ジャーナリスト協会(10/31 13:00)
- 質・量ともに日本一へ 鹿屋で県茶業振興大会(10/31 06:30)
- 桜島島外避難に備え 25機関が図上訓練 鹿児島市(10/30 23:00)
- 遊楽館1000万人突破 東京で鹿児島発信22年(10/30 22:15)
- シイラバーガー好評 低利用魚普及へ試食会 南さつま(10/30 20:00)
- 踊りや島唄、800人堪能 鹿児島市で「かごしま郷土芸能」(10/30 13:00)
- 学生ら「起業」学ぶ 鹿児島市がセミナー初開催(10/30 06:30)
- オレンジリボンで児童虐待防止呼び掛け 街頭キャンペーン 鹿児島市(10/29 23:00)
- 香り爽やか ユズ出荷 曽於(10/29 22:00)
- キリエノキでシカ食害防げ 北薩森林管理署がスギ造林地で試験調査 さつま町(10/29 20:00)
- サキシマフヨウ150本、見頃 坊津町秋目(10/29 13:00)
- 桜島の観測体制を探検 京大防災研がツアー(10/29 06:30)
- 台風22号 鹿児島県本土に29日朝最接近(10/28 23:50)
- アボカドを特産品へ 挑戦５年、念願の出荷 南大隅町(10/28 22:00)
- 台風22号 奄美が暴風域(10/28 20:57)
- 鹿児島ユナイテッド完敗 ＹＳ横浜に１－４(10/28 17:35)
- 鹿児島大水産学部と長岡科技大、水産物養殖振興へ協定(10/28 13:00)
- 鹿児島市のオプシアミスミ 大規模改装、新規４店 １１月１日開業(10/28 06:30)
- 台風２２号 鹿児島県本土・熊毛、２８日夜にも強風域(10/28 00:30)
- 島津興業・薩摩切子工場リニューアル 磨きの技 見やすく 鹿児島市(10/27 22:10)
- 中東ＴＶ局記者、特攻の史実と平和への思い学ぶ 知覧平和会館(10/27 20:10)